خلال 24 ساعة الماضية.. قطاع غزة يسجيل حالتي وفاة و187 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، ظهر اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة، و187 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 898 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 152 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 106595 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2922 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 102675 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 998 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 187 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 87 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص، بالإضافة إلى إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38809 شخص.