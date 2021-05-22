العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين، وشددت على ضرورة أن يكون هناك حل "عادل وشامل".وذكرت في بيان صحفي: "ترحب الحكومة العراقية بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين، ونشيد بالمساعي العربية والدولية لتحقيق ذلك، سيما المساعي التي قدمتها جمهورية مصر العربية"، بحسب ما جاء ءعلى موقع (روسيا اليوم).وأضافت، أن "المواقف الشجاعة للشعب الفلسطيني وهو يدافع عن أرضه ومقدساته، كانت ولاتزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية".وأكدت الخارجية العراقية ضرورة التوصل لحل عادل وشامل لهذه القضية المحورية، وترحمت على "أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه المسيرة"، ودعت لـ"الجرحى بالشفاء العاجل".