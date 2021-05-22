نقابة الصحفيين: مواقع التواصل شريك في الجرائم ضد شعبنا

رام الله - دنيا الوطناعتبرت نقابة الصحفيين أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت شريك للاحتلال في الجرائم المرتكبة خلال الشهر الجاري ضد الشعب الفلسطيني، وان فتح فضائها أمام التحريض ودعوات القتل للفلسطينيين يحملها مسؤولية أساسية بالتوازي مع سلطات الاحتلال.وطالبت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بادراج إدارات هذه المواقع ومسؤوليها ضمن التحقيقات الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال خلال عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالبت بأن يطال التحقيق (صحفيين) صهاينة قاموا بالتحريض على القتل والعنف، من ضمنهم (عميت سيغل) و(دوف جيلهار).وأشارت النقابة الى ان مواقع التواصل أصبحت المنتهك الأول لحرية الرأي والتعبير للصحفيين الفلسطينيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عبر ارتكابها ما يزيد عن 500 انتهاك خلال 15 يوماً في أيار الجاري، وان موقع انستغرام كان في المقدمة بارتكابه نحو نصف هذه الانتهاكات، تلاه موقع فيسبوك.وأشارت النقابة الى التقرير المهني الخاص الذي صدر أمس عن مركز حملة لتطوير الاعلام الاجتماعي، والذي وثق 500 بلاغ لانتهاك الحقوق الرقمية في فلسطين خلال الفترة من السادس الى الحادي والعشرين من أيار الجاري، ارتكبت 50% منها منصة انستغرام، فيما ارتكب موقع فيسبوك 35%، والباقية توزعت على موقع توتير ومنصة تيك توك. وشملت هذه الانتهاكات ازالة المحتوى وحذف وتقييد الحسابات وتخفيض الوصول اليها واخفاء متعمد للأوسمة (هاشتاغ).ووفقاً لذات التقرير، فقد رصد مركز حملة تحشيد مجموعات من المستوطنين عبر منصتي واتساب وتيليجرام تضمنت خطاباً تحريضياً عنيفاً ضد الفلسطينيين، دون ان تحرك ادارات هذه المواقع ساكناً، وهو ما امتد أثره الى ارض الواقع عبر استشهاد فلسطينيين والاعتداء العنيف عليهم، وخاصة في الاراضي المحتلة عام 1948.وكانت النقابة قد وثقت أيضاً تحريضاً ودعوات صريحة بالقتل من قبل بعض ( الصحفيين ) العنصريين، وقدمت بذلك شكاوى ضدهم.