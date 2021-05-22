التحقيقات تكشف "مفاجأة" بشأن مقتحم منبر الحرم المكي













رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (الوطن) السعودية، السبت، عن تفاصيل التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية بشأن الشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي خلال خطبة صلاة الجمعة.وذكرت التحقيقات، وفقا للصحيفة، أن الجاني مواطن أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر.وتم ضبط الرجل أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا، وأوقفه رجال الأمن بقوة.كما تم إشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.إشادة بالتحرك السريعومن ناحية أخرى، انهالت التغريدات على موقع تويتر بالآلاف، فور انتشار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رجال الأمن وهم يتصدون بكل حزم للشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام.وسطر المغردون عبارات الشكر لرجال الأمن بالمسجد الحرام على يقظتهم، وسرعة تعاملهم مع الحادثة في ثوانٍ معدودة؛ وهو ما يؤكد استعداد وجاهزية رجال الأمن في التعامل مع الأحداث أيا كانت، التي تعكر صفو المصلين والزائرين للحرم.وكتب الشيخ عائض القرني معلقا تحت وسم "الحرم المكي"، الذي تخطت التغريدات فيه 34 ألف تغريدة، واعتلى الترند منذ الوهلة الأولى عند انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي: ‏"ومَن دخله كان آمنا. شكرا لرجال الأمن في الحرم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وأن يسبغ علينا نعمه وكرمه".وغرد الإعلامي صلاح الغيدان بقوله: "‏يقظة غير مستغربة من أبطالنا رجال الأمن في الحرم المكي".