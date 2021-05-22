فتح: القدس والأقصى مكان للوحدة وليس للانقسام والفتنه

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي، إن القدس والأقصى والقيامة أماكن للوحدة ورص الصفوف وإعلاء العلم الفلسطيني، وليس مكاناً للانقسام والفتنة، وبث روح الكراهية والبغيضة.وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المشهد الوحدوي الذي تجلى في الشيخ جراح وباب العامود، وباحات الأقصى، وهبة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، هو الذي حرٌك العالم دعما لقضيتنا وشعبنا، وأن أصوات الفتنة والانقسام التي تخرج علينا "لا يستفيد منها إلا المحتل الإسرائيلي الغاشم".ودعا القواسمي أبناء شعبنا الى إظهار التمسك بكل ما يعزز الوحدة، ولفظ الانقساميين وصناع الفتنة.