شؤون فلسطينية

محمد الهندي: إسرائيل طاردت خلف الوسيط المصري بالأيام الأخيرة كي يتدخل لوقف إطلاق النار

محمد الهندي: إسرائيل طاردت خلف الوسيط المصري بالأيام الأخيرة كي يتدخل لوقف إطلاق النار
خاص دنيا الوطن
كشف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في ومسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي، عن مطاردة "إسرائيل" خلف الوسيط المصري بأن يتدخل لوقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في الأيام الأخيرة للعدوان على غزة، بعد أن كانت في البداية تتبجح، بأنها لا يمكن أن تقبل بأي وساطة.

وقال الدكتور الهندي في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "لقد اضطرت "إسرائيل" لوقف إطلاق النار، لأنه لم يكن لها أهداف، وكل أهدافها التي كانت تهدد بها قبل يوم واحد من وقف إطلاق النار، كلها كانت فضائح، حيث كانت مجازر ضد المدنيين من نساء وأطفال".

وأشار إلى أن الغطاء الدولي الممنوح لإسرائيل كان ينحسر، وحتى الغطاء الأمريكي بدأ ينفد.

وتابع الهندي "في الأيام الأخيرة كان الوسيط المصري يتواصل مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وقلنا لهم: نحن لا نستجدي تهدئة، ولا نريد مفاوضات غير مباشرة أو تفاهمات كما في الجولات السابقة، لا يحترمها العدو بأي أساس، ورسالتنا وصلت، وتم وقف إطلاق النار، وإذا عادوا سنعود، والمقاومة جاهزة بكل الحالات".

وشدد على أن هذا نصرٌ كبير لأمتتا ولشعبنا الذي نهض لمواجهة المشروع الصهيوني، وهو ينشدُ حرية فلسطين والمنطقة، وهي الرسالة التي حملتها الجولة الأخيرة من المواجهة.

ومضى الهندي يقول :"نحن نُدرك أننا في معركة مفتوحة مع هذا العدو المغتصب لأرضنا ومقدساتنا، والذي يحاول أن يغتصب كل المنطقة، وفي هذه الجولة حققنا أهدافاً محددة كما حققنا في جولات سابقة، وهي جولة لها ما بعدها بإذن الله".

وزاد "صحيحٌ أننا كنا نحقق إنجازات في الجولات السابقة، ولكن كان العدو يخرج ويدعي النصر أو التعادل في بعض الحالات، أما الإنجاز الذي تحقق في هذه الجولة غير مسبوق، في صراعنا مع العدو، وليس هناك عنوان في داخل إعلام العدو ولا في داخل مؤسساته إلا العنوان الكبير، وهو الفشل".

وأوضح الهندي أن هذه المواجهة حققت أهدافاً خارج الميدان العسكري، منها إعادة القضية الفلسطينية على رأس سلم أولويات العالم، بأنها قضية شعب تحت الاحتلال يناضل من أجل حريته، وليست قضية تقديم مساعدات إنسانية هنا أو هناك.

كما أوضح أن هذه الجولة أعادت الصراع إلى المربع الأول، فغزة تقاوم، الضفة تنتفض، الداخل المحتل عام 1948 يثور، والشتات يساند ويفضح ممارسات العدو، وكلٌ يقوم بواجباته، وهذه الصورة، صورة الوحدة الفلسطينية في كل الأماكن، استنفرت الأحرار، كل الأحرار في شتى بقاع العالم.

ونوه الهندي إلى أن هذه الصورة ستدفن كل الأوهام التي يحلم بها قادة العدو، بأنهم يمكن أن يُرَكِعوا المقاومة أو يُرَكِعوا الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه لا "أوسلو" تنفع "إسرائيل"، ولا اتفاقات التطبيع، اتفاقات "أبراهام" تنفع "إسرائيل"، ولا اعتراف ترامب وصفقة قرنه تنفع "إسرائيل"، طالما أن الشعب الفلسطيني، شعبٌ يقاوم، وشعبٌ حي.

وبحسب الدكتور الهندي فإن مفاتيح الأمن والسلام في هذه المنطقة بيد الشعب الفلسطيني، الذي لن يهدأ حتى يأخذ حقوقه كاملة، معتبراً المقاومة سبيلنا، والوحدة أساس القوة.

أخبار ذات صلة

مستشار وزيرة الصحة بغزة يتسلم قافلة أدوية مرسلة من مخازن الوزارة برام الله

مستشار وزيرة الصحة بغزة يتسلم قافلة أدوية مرسلة من مخازن الوزارة برام الله

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

بلجيكا تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو

بلجيكا تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو

&#34;محميات فلسطين&#34;: يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

"محميات فلسطين": يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

الجهاد تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمينها العام وقائد الحرس الثوري الإيراني

الجهاد تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمينها العام وقائد الحرس الثوري الإيراني

الصحة: سبع وفيات و233 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: سبع وفيات و233 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

&#34;محميات فلسطين&#34;: يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

"محميات فلسطين": يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

خلال 24 ساعة الماضية.. قطاع غزة يسجيل حالتي وفاة و187 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة الماضية.. قطاع غزة يسجيل حالتي وفاة و187 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

نقابة الصحفيين: مواقع التواصل شريك في الجرائم ضد شعبنا

نقابة الصحفيين: مواقع التواصل شريك في الجرائم ضد شعبنا

المالكي: حراكنا متواصل لتثبيت التهدئة واستمرار دفاعنا عن القدس وحماية مقدساتها ومواطنيها

المالكي: حراكنا متواصل لتثبيت التهدئة واستمرار دفاعنا عن القدس وحماية مقدساتها ومواطنيها

تقرير: (كنيست) لا يفوت فرص السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين حتى بظروف الحرب الاستثنائية‎

تقرير: (كنيست) لا يفوت فرص السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين حتى بظروف الحرب الاستثنائية‎

منوعات

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في &#34;حرب أهلية&#34; ؟

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية" ؟

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

عربي

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)