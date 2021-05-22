المطران حنا: القدس وحدت الفلسطينيين جميعا ومعنا كافة الأحرار في عالمنا



وقال إن القدس هي المركز الوحيد المؤهل لاستعادة وحدة القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيين جميعا بالدرجة الأولى ولكنها أيضاً قضية الاحرار في عالمنا.



وأضاف: لقد اكد المقدسيون ومعهم شعبنا الفلسطيني كله بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب وما هو مطلوب منا كفلسطينيين في هذه الأوقات هو ان نوحد جهودنا وان نلفظ الفتن التي يراد من خلالها شرذمتنا والنيل من وحدتنا فقوتنا نستمدها من وحدتنا في حين ان البوصلة يجب ان تكون دوما في الاتجاه الصحيح أي نحو القدس ومقدساتها وعدالة القضية.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم في حديث إذاعي، إن القدس وحدت الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها كما ووحدت الأحرار من أبناء أمتنا العربية وكافة أولئك الذين يؤمنون بقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية او خلفياتهم الثقافية او العرقية.