حلس: المعتدون على المفتي مشوهون وطنيا

رام الله - دنيا الوطنوصف أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض الأقاليم الجنوبية، الاعتداء على الشيخ محمد حسين بالمشين والمدان، وأن من اعتدوا عليه بالمشوهين وطنيا.وأشار حلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت، الى أن ما يعجز عنه الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه بأشكال القتل والتدمير، يحققه من خلال الفتن والأدوات الرخيصة.واعتبر حلس، أن البعض لا يروق لهم الصورة المشرفة في وحدة أبناء شعبنا، والالتفاف حول القدس طريقا لتحقيق الانتصار، او منع العدوان وهناك من يبحث دوما عن تنفيذ أجندة الاحتلال لحرف البوصلة.