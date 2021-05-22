شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة: خسائر القطاع الثقافي 3.4 مليون دولار جراء العدوان على قطاع غزة

وزارة الثقافة: خسائر القطاع الثقافي 3.4 مليون دولار جراء العدوان على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الثقافة الفلسطينية: "إن مجمل خسائر القطاع الثقافي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة قد بلغت، وفق التقديرات الأولية، 3.4 مليون دولار، وهي خسائر المؤسسات والجمعيات والمراكز العاملة في قطاع الثقافة ولا يشمل هذا خسائر الفنانين الأفراد والمقتنيات الفنية والأماكن الخاصة بهم".  

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها في رام الله، أن هذه الخسائر تشمل أضراراً كلية وجزئية وخسائر في المعدات والتجهيزات الفنية وأضرار ناجمة عن تأخر تنفيذ نشاطات أو توقف نشاطات في منتصف مراحل التنفيذ وخسائر وتعويضات للعاملين.

وقالت الوزارة: "إن هذه البيانات مبنية على معلومات توفرت من 74 جمعية ومركزاً ومؤسسة تواصلت معها الوزارة مسجلة لديها أو لدى الوزارات والاتحادات المعنية، وتوفرت بيانات أولية من 59 منها فيما تعذر توفر المعلومات بسبب صعوبة الوصول إلى مقار المراكز الأخرى من قبل القائمين عليها".

وأفادت الوزارة، أن 44 مؤسسة ومركزاً وجمعية ثقافية تضررت بشكل جزئي أو كلي نتيجة العدوان حيث تعرضت خمس مؤسسات إلى تدمير كامل منها مركزان ثقافيان فقدا مقريهما الموجودين في الأبراج التي تم تدميرها مما نتج عنه خسارتيها لكل مقتنياتهما الفنية والمعدات والتجهيزات الموجودة فيهما. 

فيما طال القصف والتدمير الكامل مقرات ثلاث شركات عاملة في قطاع النشر وتوزيع الكتب بشكل كبير، فإلى جانب الخسارة المادية في المباني المستأجرة فقدت هذه خسرت هذه المؤسسات آلاف الكتب والوثائق النادرة.

وأفادت 39 جمعية ومركزاً أصابها ضرر جزئي نجم عن قصف مباني مجاورة أو شقق في العمارات الموجودة فيها مقارها، منها مركزان موجودان في مبان تاريخية.  فيما أفادت 26 من تلك الجمعيات أنه إلى جانب الأضرار المادية في مكاتبها فقد أصابها أضرار في المعدات والتجهيزات. 

وأفادت 27 منها أن مقدرتها على تنفيذ الأنشطة والبرامج التي كانت تسعى إلى تنفيذها قد تعطلت بشكل جزئي أو كلي مما تسبب لها بخسائر مادية سيكون لها أثر سلبي على استعادتها لعملها في المستقبل.

كما أن العاملين في هذه الجمعيات والمراكز تأثروا بشكل كبير حيث تأثر قرابة 327 عاملاً بدوام جزئي أو كلي جراء العدوان وتعطل عمل مؤسساتهم، فيما أفادت مؤسستان أن خمسة عاملين لديها قد أصيبوا فيما كانوا في بيوتهم خلال العدوان.

وأشارت الوزارة أن عشرات الفنانين تأثرت مراسهم واستوديوهاتهم الفنية كما خسروا بعض لوحاتهم وتضرر البعض الآخر. وقالت إن بيانات دقيقة حول الخسائر الفردية للفنانين غير متوفرة حتى اللحظة.

وأضافت الوزارة في البيان الصادر عنها إن القطاع الثقافي تضرر بشكل كبير خلال العدوان مما يتطلب تدخلاً فورياً من أجل استعادته لحيويته ومشاركته الفاعلة في الحياة اليومية للسكان. إن العدوان الهمجي على شعبنا طال كل مناحي الحياة وإن هدف العدو هو المساس بقدرة الفلسطيني على الإبداع لأنه يدرك أن الحرب الحقيقة هي على الرواية التي يريد الغزاة تحريفها وتشويهها من أجل شرعنة سرقتهم للبلاد. 

وختمت الوزارة إنها ستعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين من أجل مساعدة القطاع الثقافي على تجاوز آثار العدوان والعودة إلى حيويته وفاعليته.

أخبار ذات صلة

حلس: المعتدون على المفتي مشوهون وطنيا

حلس: المعتدون على المفتي مشوهون وطنيا

الاتصالات بغزة: استكمال صرف المنحة القطرية غداً الاحد

الاتصالات بغزة: استكمال صرف المنحة القطرية غداً الاحد

&#34;النضال الشعبي&#34; تؤكد ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال

"النضال الشعبي" تؤكد ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال

تيسير خالد: درجة الثقة بالإدارة الأميركية دون مستوى الصفر

تيسير خالد: درجة الثقة بالإدارة الأميركية دون مستوى الصفر

بلدية غزة: انطلاق حملة لتنظيف غزة من آثار العدوان الإسرائيلي غداً الأحد

بلدية غزة: انطلاق حملة لتنظيف غزة من آثار العدوان الإسرائيلي غداً الأحد

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد

وزير الأشغال: سنواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة

وزير الأشغال: سنواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة

الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حلس: المعتدون على المفتي مشوهون وطنيا

حلس: المعتدون على المفتي مشوهون وطنيا

&#34;النضال الشعبي&#34; تؤكد ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال

"النضال الشعبي" تؤكد ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال

تيسير خالد: درجة الثقة بالإدارة الأميركية دون مستوى الصفر

تيسير خالد: درجة الثقة بالإدارة الأميركية دون مستوى الصفر

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد

وزير الأشغال: سنواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة

وزير الأشغال: سنواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة

شاهد: مصر تقدم قافلة المساعدات &#34;الأضخم&#34; لقطاع غزة

شاهد: مصر تقدم قافلة المساعدات "الأضخم" لقطاع غزة

&#34;كهرباء غزة&#34;: خط البحر المغذي لمحافظة الشمال من الجانب الإسرائيلي خرج عن الخدمة

"كهرباء غزة": خط البحر المغذي لمحافظة الشمال من الجانب الإسرائيلي خرج عن الخدمة

&#34;الأوقاف&#34; تصدر بياناً بشأن الاعتداء على مفتي القدس والديار الفلسطينية بالمسجد الأقصى

"الأوقاف" تصدر بياناً بشأن الاعتداء على مفتي القدس والديار الفلسطينية بالمسجد الأقصى

منوعات

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في &#34;حرب أهلية&#34; ؟

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية" ؟

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

عربي

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

أبو الغيط: الجولة الأخيرة من المواجهات بالأراضي المحتلة كشفت عدم قبول الفلسطينيين باستمرار الاحتلال

أبو الغيط: الجولة الأخيرة من المواجهات بالأراضي المحتلة كشفت عدم قبول الفلسطينيين باستمرار الاحتلال