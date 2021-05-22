"النضال الشعبي" تؤكد ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال



ودعت الجبهة الى التوحد ونبذ الخلاف فمعركتنا مع الاحتلال مستمرة في القدس والشيخ جراح التي يحاول الاحتلال تهحير سكانه وفرض الوقائع على الأرض.



وقالت الجبهة أنها استنفرت جهود وطاقات رفاقها ومناضليها في مختلف مواقع النضال ، حيث شاركت الجبهة اليوم الجمعة ومن خلال رفاقها في مختلف المحافظات في المسيرات التي انطلقت في مختلف المدن والمواجهات مع قوات الاحتلال.





وأشارت لإصابة ثلاثة من رفاقها في المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس واريحا، مؤكدة أن استمرار الهبة الشعبية والجماهيرية ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال واستفزازات قطعان المستوطنين المتطرفين المنفلتين الذين يمارسون العربدة والعدوان الهمجي على شعبنا في إطار الهجمة الاحتلالية المسعورة على القدس.