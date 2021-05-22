شؤون فلسطينية

بلدية غزة: انطلاق حملة لتنظيف غزة من آثار العدوان الإسرائيلي غداً الأحد

بلدية غزة: انطلاق حملة لتنظيف غزة من آثار العدوان الإسرائيلي غداً الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية غزة، صباح اليوم السبت، انطلاق اكبر حملة للتطوع؛ لتنظيف مدينة غزة وشوارعها من آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي حملة اسم (حنعمرها).

وأكدت البلدية، أن حملة التنظيف ستبدأ من أمام برج الشروق المدمر في حي الرمال وسط مدينة غزة، عند الساعة التاسعة صباح غدٍ الأحد.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد دمر العديد من الوحدات السكنية، خلال عدوان على قطاع غزة، الأيام الماضية، حيث وصلت عدد الوحدات السكنية التي دمرها بشكل كامل 1800 وحدة.

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