شؤون فلسطينية

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعا نشطاء مقدسيون إلى استكمال انتصار فلسطين بالرباط في المسجد الأقصى المبارك، وعدم تركه وحيدًا في وجه اقتحامات المستوطنين يوم غد الأحد.

وتواصلت الدعوات المقدسية إلى استمرار الرّباط في المسجد الأقصى لإتمام فرحة النصر وعدم عودة المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى مجدّدًا.

وشدد النشطاء على ضرورة إفشال الدعوات القادمة باقتحامه من قبل المستوطنين يوم غد، ليصل اليوم الذي لا يتجرأ فيه أي مستوطن أن يقف عند باب المغاربة لاقتحام المسجد.

وبدأت قبل أيام ما تسمى بجماعات "الهيكل" المزعوم بحشد مناصريها من المستوطنين ودعتهم عبر مواقعها وصفحاتها الاجتماعية إلى اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف يوم غداً الأحد 23 أيار/مايو الجاري.

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