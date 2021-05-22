وزير الأشغال: سنواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة





وقال في بيان له اليوم، إن وزارة الأشغال ستواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة، حيث أنه مع وقف العدوان على قطاع غزة تبين حجم الدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية المجرمة في جميع مناحي الحياة.



وأضاف بأن استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء هو جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي.



كما أن الوزارة بصورة مباشرة او من خلال "الفريق الوطني لإعادة الإعمار" ستواصل تنفيذها لمشاريع إعادة الاعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.



وأكد زيارة على أن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لم تتوقف يوما مند عدوان 2014، وقد تم تنفيذ المئات من المشاريع في جميع القطاعات من إسكان وصحة وطرق ومياه ومصانع وورش وزراعة وتعليم وطاقة وبرامج إنسانية تعنى بالشرائح الضعيفة

والمهمشة وأصحاب الهمم.



وبالرغم من تنفيذ هذا الكم الهائل من المشاريع، الا ان حجم الحاجة كان حتى قبل العدوان الحالي كبير، لان آلة التدمير الإسرائيلية لم تتوقف يومًا.،كما لم توفي العديد من الدول بالتزامتها المالية التي أعلنت عنها في 2014.





وشدد على أن العدوان الحالي أعاد الوضع بصورة عامة لما كان عليه بعد عدوان 2014، بل أسوء في بعض القطاعات خاصة في البنية التحتية.



وأضاف البيان، أننا ندعو المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة لإعادة الاعمار، وسنبذل كل جهد مع المؤسسات الدولية والهيئات الداعمة والدول العربية والإسلامية والصديقة لتحقيق هذا الهدف.



وتابع بيان الوزير: في هذه المحنة ندعو الجميع للتوحد والتعاون والتكامل والعمل المشترك لنتمكن من إعادة اعمار ما دمر والذي يتحمل الاحتلال وحده المسؤولية عنه.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة اليوم، من على وقوف الحكومة مع أهلنا في غزة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لرفع المعاناة عن المواطنين وإعادة الاعمار.