شؤون فلسطينية

وزير الأشغال: سنواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة

وزير الأشغال: سنواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة
جانب من قصف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة اليوم، من على وقوف الحكومة مع أهلنا في غزة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لرفع المعاناة عن المواطنين وإعادة الاعمار.

وقال في بيان له اليوم، إن وزارة الأشغال ستواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة، حيث أنه مع وقف العدوان على قطاع غزة تبين حجم الدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية المجرمة في جميع مناحي الحياة. 

وأضاف بأن استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء هو جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي. 

كما أن الوزارة بصورة مباشرة او من خلال "الفريق الوطني لإعادة الإعمار" ستواصل تنفيذها لمشاريع إعادة الاعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة. 

وأكد زيارة على أن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لم تتوقف يوما مند عدوان 2014، وقد تم تنفيذ المئات من المشاريع في جميع القطاعات من إسكان وصحة وطرق ومياه ومصانع وورش وزراعة وتعليم وطاقة وبرامج إنسانية تعنى بالشرائح الضعيفة
والمهمشة وأصحاب الهمم.

وبالرغم من تنفيذ هذا الكم الهائل من المشاريع، الا ان حجم الحاجة كان حتى قبل العدوان الحالي كبير، لان آلة التدمير الإسرائيلية لم تتوقف يومًا.،كما لم توفي العديد من الدول بالتزامتها المالية التي أعلنت عنها في 2014. 

وشدد على أن العدوان الحالي أعاد الوضع بصورة عامة لما كان عليه بعد عدوان 2014، بل أسوء في بعض القطاعات خاصة في البنية التحتية. 

وأضاف البيان، أننا ندعو المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة لإعادة الاعمار، وسنبذل كل جهد مع المؤسسات الدولية والهيئات الداعمة والدول العربية والإسلامية والصديقة لتحقيق هذا الهدف.

وتابع بيان الوزير: في هذه المحنة ندعو الجميع للتوحد والتعاون والتكامل والعمل المشترك لنتمكن من إعادة اعمار ما دمر والذي يتحمل الاحتلال وحده المسؤولية عنه.

أخبار ذات صلة

حلس: المعتدون على المفتي مشوهون وطنيا

حلس: المعتدون على المفتي مشوهون وطنيا

الاتصالات بغزة: استكمال صرف المنحة القطرية غداً الاحد

الاتصالات بغزة: استكمال صرف المنحة القطرية غداً الاحد

وزارة الثقافة: خسائر القطاع الثقافي 3.4 مليون دولار جراء العدوان على قطاع غزة

وزارة الثقافة: خسائر القطاع الثقافي 3.4 مليون دولار جراء العدوان على قطاع غزة

&#34;النضال الشعبي&#34; تؤكد ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال

"النضال الشعبي" تؤكد ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال

تيسير خالد: درجة الثقة بالإدارة الأميركية دون مستوى الصفر

تيسير خالد: درجة الثقة بالإدارة الأميركية دون مستوى الصفر

بلدية غزة: انطلاق حملة لتنظيف غزة من آثار العدوان الإسرائيلي غداً الأحد

بلدية غزة: انطلاق حملة لتنظيف غزة من آثار العدوان الإسرائيلي غداً الأحد

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد

الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حلس: المعتدون على المفتي مشوهون وطنيا

حلس: المعتدون على المفتي مشوهون وطنيا

&#34;النضال الشعبي&#34; تؤكد ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال

"النضال الشعبي" تؤكد ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال

تيسير خالد: درجة الثقة بالإدارة الأميركية دون مستوى الصفر

تيسير خالد: درجة الثقة بالإدارة الأميركية دون مستوى الصفر

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد

دعوات مقدسية للرباط والاحتشاد في الأقصى يوم غدٍ الأحد

وزير الأشغال: سنواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة

وزير الأشغال: سنواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة

شاهد: مصر تقدم قافلة المساعدات &#34;الأضخم&#34; لقطاع غزة

شاهد: مصر تقدم قافلة المساعدات "الأضخم" لقطاع غزة

&#34;كهرباء غزة&#34;: خط البحر المغذي لمحافظة الشمال من الجانب الإسرائيلي خرج عن الخدمة

"كهرباء غزة": خط البحر المغذي لمحافظة الشمال من الجانب الإسرائيلي خرج عن الخدمة

&#34;الأوقاف&#34; تصدر بياناً بشأن الاعتداء على مفتي القدس والديار الفلسطينية بالمسجد الأقصى

"الأوقاف" تصدر بياناً بشأن الاعتداء على مفتي القدس والديار الفلسطينية بالمسجد الأقصى

منوعات

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في &#34;حرب أهلية&#34; ؟

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية" ؟

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

عربي

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

أبو الغيط: الجولة الأخيرة من المواجهات بالأراضي المحتلة كشفت عدم قبول الفلسطينيين باستمرار الاحتلال

أبو الغيط: الجولة الأخيرة من المواجهات بالأراضي المحتلة كشفت عدم قبول الفلسطينيين باستمرار الاحتلال