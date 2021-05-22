وزير الاقتصاد: العدوان الإسرائيلي دمر 15 مصنعا والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات

رام الله - دنيا الوطنقال خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني: "ان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دمر 15 مصنعا في المنطقة الصناعية في قطاع غزة، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات".وأضاف العسلي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، ان المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها الى الخارج، منوها إلى أن حصر الاضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج الكثير من الوقت.وأشار إلى تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بتقديم كل المساعدات الممكنة لأهلنا في المحافظات الجنوبية، معربا أمله بأن تستطيع الحكومة وعبر الجهات المانحة من تقديم كل ما يخفف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع.