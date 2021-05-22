وزير الخارجية الأمريكي يزور الضفة وإسرائيل يومي الأربعاء والخميس لعزيز التهدئة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز) للأنباء، أن انتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، سيزور الضفة الغربية وإسرائيل، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.وأشارت الوكالة، إلى أن الهدف من زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة، تعزيز التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، التي دخلت حيز التنفيذ فجر الجمعة.وفي السياق، أكدت الوكالة، أن جولة وزير الخارجية الأميركي في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية ومصر والأردن.وكان قرار وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قد دخل حيز التنفيذ، عند الساعة الثانية فجر الجمعة، والذي جاء بوساطة من جمهورية مصر العربية.