وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة يوضح حجم الخسائر بالمباني جراء العدوان الإسرائيلي





وأضاف سرحان: "الخسائر المالية لهدم المباني والمنشآت السكنية فقط بـ 150 مليون دولار وهذه التقديرات أولية قابلة للزيادة، ونحتاج لـ 350 مليون دولار لإعادة اعمار قطاع الإسكان الذي تعرض لخسائر فادحة خلال هذا العدوان وما سبقه".



وفي السياق، أكد وكيل وزارة الاشغال بغزة، أنه وزارته وبالتعاون مع اللجنة القطرية، ووزارة التنمية الاجتماعية، مبلغاً إغاثياً بقيمة 2000 دولار، لكل وحدة سكنية مهدمة كليا، و1000 دولار للوحدات السكنية غير صالحة للسكن، وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة الأولى 330 مستفيد.



رام الله - دنيا الوطنأكد المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي، نتيجة العدوان الإسرائيلي، بلغ 1800 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي 16800 وحدة.وقال سرحان، في تصريح له، صباح اليوم: "خمسة أبراج بغزة تعرضت للهدم الكلي، وعدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتدمير 74 مقرا ومنشأة عامة، و66 مدرسة تعرضت للقصف، و3 المساجد للهدم الكلي، وقرابة 40 مسجداً لأضرار طفيفة، كما وتعرضت كنيسة واحدة للأضرار".