شؤون فلسطينية

(يديعوت): حماس خرجت من المعركة معززة القوة وإسرائيل فشلت

(يديعوت): حماس خرجت من المعركة معززة القوة وإسرائيل فشلت
رام الله - دنيا الوطن
قال يوسي يهوشع، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت): "شئنا أم أبينا، حماس من ناحيتها خرجت معززة القوة، فهي ليس فقط أعادة قضيتها إلى الوعي الدولي، بل أصبحت لاعبا إقليميا في ربط عموم اللاعبين بالساحة".

وأضاف يهوشع: "وقفت حماس كدرع للقدس، ونتيجة لذلك قيدت أيضاً ردود فعل إسرائيل في جبهات أخرى مثل لبنان وسوريا".

وأوضح أنه بعد الحرب على غزة عام 2014، ساد الهدوء تقريبا حتى عام 2018، لافتا إلى أن هذا انجاز يتمثل في الفترة الأطول والأهدأ، لكن في معركة (سيف القدس) اكتشف الإسرائيليون أن خلال هذه الفترة، تعاظمت قوة حركتي حماس والجهاد بشكل كبير، وحسنتا قدراتهما النارية ومدى الصواريخ.

وفي السياق، قال المراسل العسكري الإسرائيلي لصحيفة (يديعوت): "من الواضح اليوم ان إسرائيل هي الأخرى مردوعة، والتحلي بالهدوء دون معالجة تعاظم قوة حماس لا يعد نجاحا، بل العكس هذا فشل".

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