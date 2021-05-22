دولي

نيجيريا: مقتل قائد الجيش في تحطم طائرة شمال البلاد

نيجيريا: مقتل قائد الجيش في تحطم طائرة شمال البلاد
رام الله - دنيا الوطن
صرح المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، أن قائد الجيش الجنرال إبراهيم أتاهيرو، لقي مصرعه الجمعة في تحطم طائرته شمال البلاد.

وأكد إدوارد جابكويت، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المسؤول العسكري لقي حتفه في تحطم طائرته في ولاية كادونا. وكان الرئيس محمد بخاري عيّن أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في كانون الثاني/يناير في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد الجهادي المستمر منذ أكثر من عقد، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ويتزامن مصرع أتاهيرو مع تقارير عن إصابة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية، أبو بكر الشكوي بجروح خطرة إثر اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم الدولة.

 ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرد جهادي في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص ودفع نحو مليونين آخرين للنزوح.

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