اعتباراً من الأحد.. ألمانيا تصنف بريطانيا "منطقة متحورات" فيروسية

رام الله - دنيا الوطنقررت السلطات الصحية الألمانية، إخضاع المسافرين الآتين من بريطانيا اعتباراً من الأحد لحجر صحي لمدة أسبوعين بسبب تفشي النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.وقال معهد "روبرت كوخ" في توصية أصدرها يوم الجمعة وستعمل بها الحكومة الألمانية تلقائيا على غرار سائر التوصيات التي يصدرها هذا المعهد المسؤول عن رصد الانتشار الوبائي في البلاد، إن بريطانيا ستصنف اعتبارا من الأحد "منطقة متحورات" فيروسية.وبموجب هذا التصنيف سيخضع كل المسافرين الآتين من بريطانيا لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين لا يمكن تقصيرها حتى وإن أظهر فحص مخبري خلوهم من الفيروس، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).واعتبارا من الأحد لن يُسمح لشركات الطيران والقطارات والحافلات أن تنقل إلى ألمانيا سوى المواطنين الألمان أو الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا بصورة دائمة.وسيحد هذا القرار بشكل كبير من حركة السفر من بريطانيا إلى ألمانيا.