شؤون فلسطينية

أجواء معتدلة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

أجواء معتدلة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى  شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا خاصة في ساعات المساء والليل  والبحر متوسط ارتفاع الموج  إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ساعات المساء والبحر متوسط ارتفاع الموج  إلى مائج .

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى  شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج  إلى مائج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى  شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج  إلى مائج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى  من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج  إلى مائج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من شدة سرعة الرياح خاصة يوم السبت.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 21-15 23-15 25-16 بيت لحم 21-15 23-15 25-16
رام الله والبيرة 20-14 22-14 24-15 طولكرم 23-18 24-18 25-18
نابلس 22-16 24-16 26-16 قلقيلية 23-18 24-18 25-18
جنين 24-17 26-17 28-18 سلفيت 21-15 23-15 25-16
طوباس 25-18 27-18 29-19 روابي 22-16 24-16 26-16
الخليل 20-14 22-14 24-15 غزه 22-19 23-19 24-19
أريحا 32-22 32-22 33-23 خانيونس 22-19 23-19 24-19
الأغوار الشمالية 30-20 30-20 31-21 رفح 23-18 24-18 25-18

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