مسؤول أوروبي: بإمكان الأوروبيين التواصل مع حركة حماس ولكن بشرط

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول أوروبي: "إنه يمكن للأوربيين التواصل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد المصالحة الفلسطينية، وذلك في ظل سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان على غزة".وأوضح المسؤول الأوروبي في تصريحات لـ(الجزيرة)، أنه يمكن للاتصالات مع حماس أن تتم بشكل مباشر أو غير مباشر عبر طرف ثالث؛ قطر ومصر.وقال: "التعامل مع حماس مشروط بتحقيق المصالحة الفلسطينية أولا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج للتعامل مع حركة حماس بشكل أو بآخر لأنها جزء من الحل.وبدأ في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر اليوم الجمعة سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي.ورحّب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال باتفاق وقف إطلاق النار، وشدد في تغريدة على ضرورة عدم تضييع فرصة السلام والأمن.وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت أمس الخميس -قبل الإعلان عن الاتفاق- إن "المحادثات غير المباشرة" مع حماس ضرورية لإعطاء دفع للجهود الهادفة إلى إنهاء العنف.وأضافت "بالطبع، يجب ضمّ حماس (إلى المحادثات)، لأنه من دون حماس لن يكون هناك وقف لإطلاق النار".وزار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الخميس تل أبيب ورام الله، للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة للتوصل إلى تهدئة، ولم يلتق ممثّلين عن حركة حماس، المدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.