دولي

أردوغان: على العالم أن يدرك بأن إسرائيل دولة إرهابية

أردوغان: على العالم أن يدرك بأن إسرائيل دولة إرهابية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة أن يعي العالم بأسره طبيعة إسرائيل كدولة إرهابية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في افتتاح المرحلة السابعة من طريق شمال مرمرة السريع المار من إسطنبول، أمس الجمعة.

وقال الرئيس أردوغان: "إن كافة مظلومي العالم يترقبون اليوم الذي تنهض فيه تركيا القوية"، مضيفا: "فلسطين تنتظرنا، إنها بانتظارنا مع صرخات كافة هؤلاء الأطفال الصغار"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وتطرق الرئيس أردوغان إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انعقد الخميس برئاسة الرئيس الدوري للجمعية الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير، لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأشار إلى أن تشاووش أوغلو شرح خلال الاجتماع كيف أن أراضي فلسطين تقلصت إلى ما هو عليه الآن، بفعل الاحتلال التوسعي لدولة الإرهاب إسرائيل منذ 1947.

وأكد أن تركيا لن تتوقف عن تسليط الضوء على هذا الأمر في مختلف المحافل عبر الخرائط، كي يعرف العالم حقيقة إسرائيل.

وأردف: "يجب على العالم أجمع أن يٌدرك من هي إسرائيل هذه الدولة الإرهابية".

كما توجه أردوغان في خطابه للشباب على وجه الخصوص، داعيا إياهم إلى فهم وإدراك طبيعة إسرائيل بشكل جيد للغاية.

وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجرًا بتوقيت فلسطين.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة عن 274 شهيدا بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1910 مصابا، وفي الضفة الغربية 28 شهيدا ونحو 7 آلاف جريح، بما فيها القدس، وفق تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

بايدن يضع شروطا للقاء زعيم كوريا الشمالية

بايدن يضع شروطا للقاء زعيم كوريا الشمالية

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب غرب الصين

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب غرب الصين

ميركل: السلالة الهندية من (كورونا) أخطر من البريطانية

ميركل: السلالة الهندية من (كورونا) أخطر من البريطانية

عدد وفيات (كورونا) في أمريكا اللاتينية يتجاوز المليون

عدد وفيات (كورونا) في أمريكا اللاتينية يتجاوز المليون

نتنياهو يشكر السيسي على دوره في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار

نتنياهو يشكر السيسي على دوره في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار

بايدن: ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة

بايدن: ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة

إغلاق مطار بن غوريون وتحويل الطائرات الى مطار رامون

إغلاق مطار بن غوريون وتحويل الطائرات الى مطار رامون

أعضاء بالكونغرس يطالبون بايدن بـ &#34;اتخاذ إجراءات صارمة لوقف العنف&#34;

أعضاء بالكونغرس يطالبون بايدن بـ "اتخاذ إجراءات صارمة لوقف العنف"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإفتاء تندد بإثارة الفتنة والشغب في محراب المسجد الأقصى المبارك

الإفتاء تندد بإثارة الفتنة والشغب في محراب المسجد الأقصى المبارك

العراق: مقتل قياديين في تنظيم الدولة بعملية نوعي بديالى

العراق: مقتل قياديين في تنظيم الدولة بعملية نوعي بديالى

دار الإفتاء الروسية تعلن نصرتها للقدس والأقصى

دار الإفتاء الروسية تعلن نصرتها للقدس والأقصى

إصابات في هجوم للمستوطنين شرق مدينة الخليل

إصابات في هجوم للمستوطنين شرق مدينة الخليل

&#34;الجامعة العربية&#34; ترحب بالجهود العربية في إسناد فلسطين

"الجامعة العربية" ترحب بالجهود العربية في إسناد فلسطين

خبراء الأمم المتحدة يدعون لإجراء تحقيق للانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بغزة

خبراء الأمم المتحدة يدعون لإجراء تحقيق للانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بغزة

الاحتلال يعتدي على مسيرة الحرية ويعتقل 8 نشطاء

الاحتلال يعتدي على مسيرة الحرية ويعتقل 8 نشطاء

ماذا قال قادة وسياسيو دولة الاحتلال بعد وقف إطلاق النار؟

ماذا قال قادة وسياسيو دولة الاحتلال بعد وقف إطلاق النار؟

منوعات

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ&#34;أنا البدوية&#34;

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ"أنا البدوية"

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

عربي

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

أبو الغيط: الجولة الأخيرة من المواجهات بالأراضي المحتلة كشفت عدم قبول الفلسطينيين باستمرار الاحتلال

أبو الغيط: الجولة الأخيرة من المواجهات بالأراضي المحتلة كشفت عدم قبول الفلسطينيين باستمرار الاحتلال