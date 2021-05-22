أردوغان: على العالم أن يدرك بأن إسرائيل دولة إرهابية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة أن يعي العالم بأسره طبيعة إسرائيل كدولة إرهابية.جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في افتتاح المرحلة السابعة من طريق شمال مرمرة السريع المار من إسطنبول، أمس الجمعة.وقال الرئيس أردوغان: "إن كافة مظلومي العالم يترقبون اليوم الذي تنهض فيه تركيا القوية"، مضيفا: "فلسطين تنتظرنا، إنها بانتظارنا مع صرخات كافة هؤلاء الأطفال الصغار"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وتطرق الرئيس أردوغان إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انعقد الخميس برئاسة الرئيس الدوري للجمعية الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير، لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.وأشار إلى أن تشاووش أوغلو شرح خلال الاجتماع كيف أن أراضي فلسطين تقلصت إلى ما هو عليه الآن، بفعل الاحتلال التوسعي لدولة الإرهاب إسرائيل منذ 1947.وأكد أن تركيا لن تتوقف عن تسليط الضوء على هذا الأمر في مختلف المحافل عبر الخرائط، كي يعرف العالم حقيقة إسرائيل.وأردف: "يجب على العالم أجمع أن يٌدرك من هي إسرائيل هذه الدولة الإرهابية".كما توجه أردوغان في خطابه للشباب على وجه الخصوص، داعيا إياهم إلى فهم وإدراك طبيعة إسرائيل بشكل جيد للغاية.وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجرًا بتوقيت فلسطين.وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة عن 274 شهيدا بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1910 مصابا، وفي الضفة الغربية 28 شهيدا ونحو 7 آلاف جريح، بما فيها القدس، وفق تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.