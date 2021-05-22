بايدن يضع شروطا للقاء زعيم كوريا الشمالية



وقال بايدن: "إذا قدم التزامات معينة، فسألتقي به. إذا كان هناك التزام، فهذا يتعلق بترسانته النووية وأن هذا هو مجرد وسيلة لوقف تصعيد ما يفعلونه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار بايدن إلى أنه يجب أن تكون هناك "التزامات بخفض التصعيد قبل أي اجتماعات".



ووفقا له، ستكون هناك حاجة إلى مفاوضات أولية على مستوى أدنى، مضيفا أنه سيضمن "أن يلتقي فريقي مع نظرائهم وأعلمهم بما هي نوايانا".



وشدد بايدن على أنه لن يمنح كيم "اعترافا دوليا"، مشيرا إلى أن هذا هو كل ما يريده زعيم كوريا الشمالية من المفاوضات، حسب تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إذا وافق على نزع السلاح النووي.