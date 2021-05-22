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مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، أن القيادة السياسية للبلاد تعمل على قدم وساق لتوفير كل ما تستلزمه وسائل التصنيع الحديثة، من أجل تصنيع لقاح (كورونا) في مصر.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "تم استقبال عدد من الخبراء في شهر سبتمبر الماضي، وأجروا تقييما للمصنع الخاص بالوزارة، قبل السماح لها بتصنيع اللقاح محليا، وأعقب ذلك البدء بالتفاوض مع الشركات الدولية، ومنها (سينوفاك) الصينية، للتصنيع المحلي للقاح".

وأشارت، إلى أن "ما استقبلته اليوم، هي الدفعة الأولى من المواد الخام، لتصنيع لقاح (سينوفاك) الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر، تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والشركة الصينية".

وأوضحت، أنه "من المتوقع قريبا عدم استيراد المواد الخام للقاح، وتصنيعها هي الأخرى محليا في مصر"، مضيفة: "قريبا المنتج المصري من اللقاح سيتواجد في الأسواق، وهي بداية، ولنا أكثر من شهر ونحن نبرم اتفاقيات ونعقد اجتماعات مع شركات دولية".

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