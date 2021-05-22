بايدن: سأعمل على إعادة إعمار غزة دون السماح لحماس بإعادة بناء ترسانتها العسكرية



وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، فجر اليوم السبت: "أخبرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأننا سنقدم الدعم في الضفة الغربية، وأخبرت الإسرائيليين بضرورة وقف الاشتباكات في القدس"، مشيراً إلى الحاجة الماسة للتواصل لتحقيق حل الدولتين، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).



وفيما يتعلق بقطاع غزة ، قال الرئيس الأمريكي: "سأعمل على إعادة إعمار غزة دون السماح لحماس بأن تعيد بناء ترسانتها العسكرية"، على حد تعبيره.



من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي، أن الشرق الأوسط لن يشهد سلام حقيقي ما لم تعترف المنطقة صراحة بحق إسرائيل في الوجود، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل علي إعادة إعمار غزة وتقديم الدعم في الضفة الغربية.



وقال: "لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالتزام واشطن بأمن إسرائيل"، مضيفاً: "لا يوجد تحول في التزامنا بأمن إسرائيل علي الإطلاق.. والحزب الديمقراطي لا يزال يؤيد إسرائيل".



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن ن الدولة المصرية قامت بدور جدير في ملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيراً إلى أن إدارته ستقدم الدعم في الضفة الغربية والقطاع.