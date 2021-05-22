دولي

عدد وفيات (كورونا) في أمريكا اللاتينية يتجاوز المليون

عدد وفيات (كورونا) في أمريكا اللاتينية يتجاوز المليون
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائية لوكالة (رويترز) أن فيروس (كورونا) أودى بحياة مليون شخص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع تفاقم الوباء في جزء من العالم يسجل فيه أعلى معدل وفيات للفرد.

وسجلت معظم الوفيات - أكثر من 446000 - في البرازيل التي تعد ثاني أكثر مناطق تفشي (كورونا) بعد الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتحتل البرازيل المركز الثالث بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس في العالم لناحية عدد الوفيات بعد الهند والولايات المتحدة فقط. 

أخبار ذات صلة

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب غرب الصين

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب غرب الصين

ميركل: السلالة الهندية من (كورونا) أخطر من البريطانية

ميركل: السلالة الهندية من (كورونا) أخطر من البريطانية

نتنياهو يشكر السيسي على دوره في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار

نتنياهو يشكر السيسي على دوره في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار

بايدن: ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة

بايدن: ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة

إغلاق مطار بن غوريون وتحويل الطائرات الى مطار رامون

إغلاق مطار بن غوريون وتحويل الطائرات الى مطار رامون

أعضاء بالكونغرس يطالبون بايدن بـ &#34;اتخاذ إجراءات صارمة لوقف العنف&#34;

أعضاء بالكونغرس يطالبون بايدن بـ "اتخاذ إجراءات صارمة لوقف العنف"

بلينكن يبلغ أشنكازي: الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار بدعم إسرائيل علناً

بلينكن يبلغ أشنكازي: الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار بدعم إسرائيل علناً

100 نائب جمهوري بالكونغرس يطالبون بايدن بمساعدات &#34;غير مشروطة&#34; لإسرائيل

100 نائب جمهوري بالكونغرس يطالبون بايدن بمساعدات "غير مشروطة" لإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العراق: مقتل قياديين في تنظيم الدولة بعملية نوعي بديالى

العراق: مقتل قياديين في تنظيم الدولة بعملية نوعي بديالى

دار الإفتاء الروسية تعلن نصرتها للقدس والأقصى

دار الإفتاء الروسية تعلن نصرتها للقدس والأقصى

إصابات في هجوم للمستوطنين شرق مدينة الخليل

إصابات في هجوم للمستوطنين شرق مدينة الخليل

&#34;الجامعة العربية&#34; ترحب بالجهود العربية في إسناد فلسطين

"الجامعة العربية" ترحب بالجهود العربية في إسناد فلسطين

خبراء الأمم المتحدة يدعون لإجراء تحقيق للانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بغزة

خبراء الأمم المتحدة يدعون لإجراء تحقيق للانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بغزة

الاحتلال يعتدي على مسيرة الحرية ويعتقل 8 نشطاء

الاحتلال يعتدي على مسيرة الحرية ويعتقل 8 نشطاء

الهباش: القيادة الفلسطينية تدين الاعتداء الآثم على مفتي فلسطين في المسجد الأقصى

الهباش: القيادة الفلسطينية تدين الاعتداء الآثم على مفتي فلسطين في المسجد الأقصى

وزير الاتصالات يطالب (تيك توك) بإيقاف التحريض الممنهج على المحتوى الفلسطيني

وزير الاتصالات يطالب (تيك توك) بإيقاف التحريض الممنهج على المحتوى الفلسطيني

منوعات

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ&#34;أنا البدوية&#34;

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ"أنا البدوية"

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

عربي

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

أبو الغيط: الجولة الأخيرة من المواجهات بالأراضي المحتلة كشفت عدم قبول الفلسطينيين باستمرار الاحتلال

أبو الغيط: الجولة الأخيرة من المواجهات بالأراضي المحتلة كشفت عدم قبول الفلسطينيين باستمرار الاحتلال

شاهد: مصريون يحتفلون بانتصار غزة على الاحتلال

شاهد: مصريون يحتفلون بانتصار غزة على الاحتلال