عدد وفيات (كورونا) في أمريكا اللاتينية يتجاوز المليون

رام الله - دنيا الوطنأظهرت إحصائية لوكالة (رويترز) أن فيروس (كورونا) أودى بحياة مليون شخص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع تفاقم الوباء في جزء من العالم يسجل فيه أعلى معدل وفيات للفرد.وسجلت معظم الوفيات - أكثر من 446000 - في البرازيل التي تعد ثاني أكثر مناطق تفشي (كورونا) بعد الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتحتل البرازيل المركز الثالث بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس في العالم لناحية عدد الوفيات بعد الهند والولايات المتحدة فقط.