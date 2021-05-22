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الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء الجمعة، أن عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) ارتفع إلى 12141 حالة وفاة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي، أنه تم تسجيل 1159 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 6697 تحليلا مخبريا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 294184 شخصا من بين 332833 شخصا حاملا للفيروس، بعد تعافي 1359 شخصا.

إلى ذلك، أكد السفير الروسي لدى تونس سيرغي نيكولايف، استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في مواجهة وباء (كورونا)، مؤكدا أن دفعة ثالثة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ستصل إلى تونس نهاية الشهر الجاري.

وبحث رئيس مجلس الشعب التونسي راشد الغنوشي، خلال اجتماع مع السفير الروسي سبل تعزيز العلاقات الروسية - التونسية من خلال مزيد التعاون في مختلف المجلات الاقتصادية والعلمية.

وأعرب الغنوشي عن شكره لروسيا على دعمها لتونس لمجابهة تفشي فيروس (كورونا)، خاصة عبر توفير اللقاحات، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون وتمكين تونس من الحصول على جرعات إضافية.

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