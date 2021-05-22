العراق: مقتل قياديين في تنظيم الدولة بعملية نوعي بديالى

رام الله - دنيا الوطنأعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مقتل قياديين اثنين من تنظيم الدولة في محافظة ديالى، خططا لتنفيذ عمليات مسلحة.وقال: "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهمة الغيارى من رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان انطلقت فجر أمس الخميس، عملية نوعية استندت على جهد استخباري وفق أسلوب متطور"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف، أن "فرسان الجهاز الأبطال تمكنوا وبالتعاون مع القوة الجوية العراقية البطلة من قتل قياديين أثنين يشغلان مناصب هامة في عناصر تنظيم الدولة ضمن محافظة ديالى قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر السابقة".وأشار، إلى أن "العملية استندت على معلومات دقيقة ومراقبة نوعية استمرت لأشهر، حيث أنتهز رجال جهاز مكافحة الإرهاب الفرصة لضرب المسلحين اللذين كانا يتخذان أقصى درجات الحذر في تحركاتهما واتصالاتهما".