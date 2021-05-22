إسرائيل تبلغ مصر حرصها على الهدوء بعد سريان وقف إطلاق النار





وأكد الطرفان، على أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.



رام الله - دنيا الوطنتلقى وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الجمعة، اتصالاً من نظيره الإسرائيلي، جابى أشكنازى، الذى ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.وأكد الوزير أشكنازى، حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء، بعد وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة اعمار غزة في المرحلة القادمة، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).