دار الإفتاء الروسية تعلن نصرتها للقدس والأقصى

رام الله - دنيا الوطننظمت دار الإفتاء في روسيا فعالية تضامنية لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعة، بحضور سفراء وممثلي دول عربية وإسلامية ونحو 15 ألف مصل.وأكد نائب مفتي روسيا الشيخ روشان عباس على المكانة الدينية للقدس والمسجد الأقصى في حياة مسلمي العالم، داعيا إلى نصرة القدس والمقدسات الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما أكد سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل مواصلة الشعب الفلسطيني دفاعه عن مقدساته وحقوقه المشروعة، وأنه لا سلام دون القدس عاصمة دولة فلسطين، وقدم الشكر لروسيا حكومة وشعبا على موقفها الداعم لحقوق شعبنا المشروعة وقضيته العادلة.