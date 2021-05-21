شاهد: الأجهزة الشرطة والأمنية تنتشر في محافظات قطاع غزة

















رام الله - دنيا الوطنأعادت الأجهزة الشرطية والأمنية بمحافظات قطاع غزة، انتشارها عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي، لمتابعة آثاره، وتسيير الحياة العامة، وتفقد المناطق المستهدفة، وحماية المواطنين من خطر مخلفات الاحتلال.أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الجمعة، أن أجهزتها ستعمل من أجل إعادة عجلة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها، وإزالة اثار العدوان الغاشم، بالتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأمن الوطني إياد البزم، في مؤتمر صحفي له اليوم، إن وزارة الداخلية باشرت منذ اللحظة الأولى للعدوان العمل وفق خطة الطوارئ تشمل إعادة انتشار لجميع قوات الشرطة والأمن في محافظات قطاع غزة.وأوضح أن الداخلية أعلنت حالة الاستنفار في صفوف أجهزتها كافة، للقيام بواجبها في حماية الجبهة الداخلية، ومساندة المواطنين وواصلت عملها حتى أعلن عن وقف إطلاق النار لتنتقل لمرحلة جديدة من العمل.وأهاب البزم بالمواطنين عدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، والامتناع عن لمس أيّ من مخلفات للاحتلال من قذائف أو صواريخ أو طائرات مسيرة أو غيرها، إلى تحريز جميع تلك مخلفات من المناطق التي تعرضت للقصف من قبل الجهات المختصة في شرطة هندسة المتفجرات.