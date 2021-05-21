"الجامعة العربية" ترحب بالجهود العربية في إسناد فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي بالدور الذي قامت به عدة دول عربية في اسناد الفلسطينيين ودعمهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، وبالذات الحملة ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية.وأوضح زكي في تصريح له، اليوم الجمعة، تثمين الجامعة الجهود التي بذلتها ولا تزال كل من مصر والأردن وقطر لحقن الدماء الفلسطينية ووقف المواجهات وإطلاق النار في إطار من الحفاظ علي المصالح الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن الازمة الأخيرة كشفت عن التفاف عربي كامل حول القضية الفلسطينية، على المستويات الشعبية والرسمية، مؤكدا أن الفلسطينيين اظهروا بطولة وصمودا في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات وخروقات مشينة للقانون الدولي الإنساني لا بد أن تتحمل المسئولية عنها.وشدد زكي على ضرورة الا تذهب تضحيات الفلسطينيين سدى، وأن تتواصل حالة الالتفاف العربي حول الفلسطينيين وقضيتهم، فثمة حاجة ماسة للعمل على إعادة اعمار ما هدمته يد الاحتلال في غزة، كما يتوجب العمل كذلك على دعم صمود المقدسيين الذين نجحوا في إيصال صوتهم للعالم، الذي صار اكثر اقتناعا بعدالة قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقي وتهجير قسري.