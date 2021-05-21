العاهل السعودي: نبذل جهوداً متواصلة لوقف اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم خلاله بحث آخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية.وأكد خادم الحرمين الشريفين، على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والداعم لشعبنا وقضيته العادلة، وأن المملكة تبذل جهودا متواصلة مع الأطراف العربية والإسلامية والدول ذات العلاقة لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال الملك سلمان إنه كلف وزير الخارجية بمواصلة التحرك السعودي في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة، من أجل دعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته.بدوره، شكر الرئيس عباس، خادم الحرمين الشريفين على المواقف السعودية الداعمة لشعبنا، والتي تأتي استكمالا لمواقف المملكة المشرفة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية.