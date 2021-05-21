الصحة بغزة تعلن حصيلة لإجمالي عدد الشهداء الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تحديثاً لحصيلة الشهداء والاصابات بين المواطنين الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.وأكدت الوزارة، أن حصيلة الشهداء وصلت الى 248 شهيداً، من بينهم 66 طفلاً، و39 سيدةً، و17 مسناً، في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بلغ 1948 إصابة بجراح مختلفة.يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد أعلن في وقت سابق من مساء الخميس، خلال اجتماعه، موافقته على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، وبدون أية شروط.وقد أصدرت جمهورية مصر العربية، مساء الخميس، بياناً رسمياً حول مبادرة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي.وبدأت المعركة الحالية، والتي أسمتها المقاومة الفلسطينية، بـ (سيف القدس)، في أخر يوم من شهر رمضان المبارك، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأهداف في قطاع غزة، شملت الأبراج التي تضم المؤسسات الإعلامية والمكاتب الصحفية، والمواطنين المدنيين في منازلهم، بالإضافة الى مقرات الأجهزة الأمنية.في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة، وبئر السبع وتل أبيب واسدود وسديروت وعسقلان، مما أسفر عن عشرات القتلى بين المستوطنين وأضرار مادية في منازلهم.