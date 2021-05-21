شؤون فلسطينية

كيف علق مفتي القدس على حادثة الاعتداء عليه داخل المسجد الأقصى؟

كيف علق مفتي القدس على حادثة الاعتداء عليه داخل المسجد الأقصى؟
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن ما حصل من اعتداء عليه داخل المسجد الأقصى المبارك من قبل البعض، يهدف إلى فرض الفوضى داخل المسجد، "في وقت لن تجعلنا مثل هذه التصرفات أن نحيد عن هدفنا الرئيس وهو حماية المسجد الأقصى الذي ما زال يتعرض لانتهاكات واقتحامات من قبل سلطات الاحتلال آخرها اليوم الجمعة".

وقال الشيخ حسين، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، مساء اليوم الجمعة، "حاول البعض لا أدري سبب اعتراضهم، أن يقيموا غوغاء داخل المسجد الأقصى، ونحن بطبيعة الحال لا نلتفت إلى هذه الغوغاء ولا إلى من يقيمها، والتي يُراد منها أهداف كثيرة، ولكن لن نقف عند هذه الأمور أبدا، وأن المسجد الأقصى المبارك أكبر من كل شيء، وأن غايتنا حمايته، وهذا ربما يُغيظ بعد الأطراف والاحتلال".

وحذر المفتي أبناء شعبنا من أي محاولة قد تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن "ما حصل لن يُضعف عزيمة أبناء شعبنا، الذين سيبقون مرابطين وسيدافعون عن مقدساتهم بكل قوة".

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