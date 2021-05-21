الاحتلال يعتدي على مسيرة الحرية ويعتقل 8 نشطاء
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة الحرية واعتقال ثماني نشطاء قرب حاجز النفق الفاصل بين بيت لحم والقدس، و من بين الحضور كان عضوي الكنيست موشي راز و عوفر كسيف.
و قام بتنظيم المسيرة كل من حركة مقاتلون من اجل السلام، تحالف "لنقف معا" ومنظمة "كاسري الصمت" تحت شعار" أوقفوا الحرب على غزة – لا لتهجير الشيخ جراح".
و حاول النشطاء البدء بالمسيرة على دوار حوسان والوصول لحاجز النفق عندما قام جنود الاحتلال بالاعتداء عليهم واعتقال أحد النشطاء بعد اعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.
و قام المنظمون بتحويل نقطة الانطلاق الى منطقة حاجز النفق حيث رددوا شعارات مناهضة للاحتلال والعنف الناتج عنه وأيضا عنصرية الاحتلال ضد الانسان الفلسطيني.
و خلال المسيرة قام جنود الاحتلال بالاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين من ضمنهم عضو الكنيست عوفر كسيف واعتقال سبعة من المشاركين.
و تحدث عضو الكنيست عوفر كسيف للمشاركين وقال: "هذه الاحتلال العنصري يجب ان يزول لكي يمكننا العيش بسلام
وامان" وقال عضو الكنيست موشي راز: "الحرب على غزة توقفت ولكن الاحتلال لم ينتهي".
بدوره قال جميل قصاص، المدير الفلسطيني لمقاتلون من اجل السلام: "تصرف الاحتلال هو تطبيق واضح لسياسة الفصل العنصري تجاه الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".
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