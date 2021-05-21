الاحتلال يعتدي على مسيرة الحرية ويعتقل 8 نشطاء



بدوره قال جميل قصاص، المدير الفلسطيني لمقاتلون من اجل السلام: "تصرف الاحتلال هو تطبيق واضح لسياسة الفصل العنصري تجاه الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".











رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة الحرية واعتقال ثماني نشطاء قرب حاجز النفق الفاصل بين بيت لحم والقدس، و من بين الحضور كان عضوي الكنيست موشي راز و عوفر كسيف.و قام بتنظيم المسيرة كل من حركة مقاتلون من اجل السلام، تحالف "لنقف معا" ومنظمة "كاسري الصمت" تحت شعار" أوقفوا الحرب على غزة – لا لتهجير الشيخ جراح".و حاول النشطاء البدء بالمسيرة على دوار حوسان والوصول لحاجز النفق عندما قام جنود الاحتلال بالاعتداء عليهم واعتقال أحد النشطاء بعد اعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.و قام المنظمون بتحويل نقطة الانطلاق الى منطقة حاجز النفق حيث رددوا شعارات مناهضة للاحتلال والعنف الناتج عنه وأيضا عنصرية الاحتلال ضد الانسان الفلسطيني.و خلال المسيرة قام جنود الاحتلال بالاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين من ضمنهم عضو الكنيست عوفر كسيف واعتقال سبعة من المشاركين.و تحدث عضو الكنيست عوفر كسيف للمشاركين وقال: "هذه الاحتلال العنصري يجب ان يزول لكي يمكننا العيش بسلاموامان" وقال عضو الكنيست موشي راز: "الحرب على غزة توقفت ولكن الاحتلال لم ينتهي".