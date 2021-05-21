ماذا قال قادة وسياسيو دولة الاحتلال بعد وقف إطلاق النار؟

رام الله - دنيا الوطنأدلى الكثير من القادة والسياسيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتصريحات، بعد قرار وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ، عند الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة، والذي جاء بوساطة من جمهورية مصر العربية.رئيس جيش الاحتلال بيني غانتس، أكد لقناة (كان) الإسرائيلية، أن إسرائيل لن تسمح بعودة تنقيط الصواريخ أو البالونات من قطاع غزة، لافتا إلى أن سياسة الرد لدى الجيش سيتم تشديدها بشكل أكبر.وقال: "تدمير حكم حماس في غـزة يتطلب احتلال قطاع غزة، أنا لا أقول إنه خيار لن يتحقق يومًا ما، لكننا نحاول استنفاد خيارات أخرى أولا، نعمل بمسؤولية سياسية وأمنية، وإذا اضطررنا في يوم من الأيام إلى احتلال القطاع فسوف نفعل ذلك"، على حد تعبيره.وأضاف غانتس: "لدينا فرصة أفضل لتفعيل قضية الأسرى والمفقودين "الإسرائيليين" استنادا إلى ما فعلناه في غـــزة خلال العملية العسكرية، وذلك مقابل ما تحتاجه غزة، لن يتمكنوا من رؤية أنشطة إعادة التأهيل اللازمة للقطاع ما لم يجلس الأسرى "الإسرائيليين" في بيوتهم".بدوره، قال بن كاسبيت، مراسل صحيفة (معاريف): "بسبب إنهاء نتنياهو هذه الجولة دون تغيير في قواعد اللعبة مع غزة، فمن الواضع أن حركة حماس ستكون في الجولة المقبلة قادرة على ضرب تل أبيب بنفس الحدة التي سحقت بها عسقلان هذا الأسبوع".من جانبها، أكدت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي أصيب بخيبة أمل، بسبب فشلهم في تصفية كبار قادة حركة حماس خلال المعركة الأخيرة مع قطاع غزة.