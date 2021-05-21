صحيفة إٍسرائيلية تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أنه بعد موافقة (كابينت)، الليلة الماضية على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، كمرحلة أولى، فقد قيل للوزراء الإسرائيليين، أن في المرحلة الثانية سيحاول المصريون الوصول إلى اتفاق تهدئة دائمة.وقالت الصحيفة: "في نهاية النقاش، قدر الوزراء، أنه لن يحدث شيء، بسبب الشروط التي تضعها إسرائيل وهي، منع تعاظم قوة حركة حماس مجدداً ونزع السلاح من القطاع، وعودة الأسرى المفقودين، والتي يستحيل أن توافق حماس على تطبيقها".وكان اتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قد دخل حيز التنفيذ، عند الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد التوصل للاتفاق بوساطة من جمهورية مصر العربية.