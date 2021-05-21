كهرباء غزة: عودة خط (F11) المغذي لخانيونس بعد تعطله لأكثر من ثمانية أيام

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عودة خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس للعمل مجددا بعد تعطل أكثر من ثمانية أيام، لافتة إلى أن قدرته (12) ميجاوات.





وأكدت الشركة في تصريح لها، أن طواقمها تمكنوا عصر اليوم السبت، من استكمال إصلاح خطي الشعف وبغداد من جانب قطاع غزة، وبانتظار الصيانة من الجانب الآخر لاستئناف تشغيلها.





وكانت طواقم الشركة قد استكملت أعمال صيانة وإصلاح خط (F9) المغذي لمحافظة رفح اليوم وبانتظار إجراء إصلاحه من داخل الخط الأخضر من قبل الشركة الإسرائيلية يوم الأحد لاستئناف تشغيله وضخ الكهرباء عبره باتجاه القطاع.

رام الله - دنيا الوطن