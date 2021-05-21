شؤون فلسطينية

"الغرفة المشتركة": فرضنا قواعد جديدة على المحتل سيكون لها ما بعدها

"الغرفة المشتركة": فرضنا قواعد جديدة على المحتل سيكون لها ما بعدها
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن "مقاومتنا دكت كل مواقع العدو بكثافة نيران غير مسبوقة".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، بأن فصائل المقاومة، اتبعت تكتيكات جديدة في إطلاق الصواريخ، و"استخدمنا أساليب وأسلحة جديدة في معركة سيف القدس".

وقال المتحدث: "فرضنا قواعد جديدة على المحتل سيكون لها ما بعدها"، مشيراً إلى أن "العدو فشل في توقع مستوى ردنا وفي قتل الروح المعنوية لشعبنا".

وتابع: "نقول للعدو بكل وضوح إن عدتم عدنا، أيادينا على الزناد ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد"، مضيفاً: "إن المقاومة بخير بفضل الله، فلم تتمكن آلة الدمار والقتل ولا العربدة الجوفاء من الوصول إلى مقدراتها وتدمير إمكاناتها".

وطالب المتحدث باسم الغرفة المشتركة، كل الأطراف المعنية أن تلجم الاحتلال عن عدوانه على أهلنا ومقدساتنا وشعبنا.

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