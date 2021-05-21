الجاغوب يعلق بشأن مهاجمة واعتداء مصلين مقدسيين على الشيخ محمد حسين بالأقصى





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا يوجد فرق بين اعتداء الاحتلال على المسجد الأقصى واعتداء بعض المشبوهين وطنياً على الشيخ محمد حسين مفتى فلسطين على منبر رسول الله داخل المسجد الأقصى.





وأضاف: بأن "الاحتلال والمشبوهون وجهان لعملة واحدة لعنهم الله وخزاهم وسود وجوههم أعوان الاحتلال وأذنابه.





وهاجم مصلون في المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين.

ووفق ما نقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو، فإن المصلين أوقفوا خطبة الشيخ محمد حسين في الأقصى، لعدم تناول الخطبة أي حديث حول المقاومة والعدوان الإسرائيلي على القطاع، وطالبوه بالخروج من المسجد.

رام الله - دنيا الوطنعلق مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، اليوم الجمعة، بشأن مهاجمة واعتداء مصلين مقدسيين على مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين.