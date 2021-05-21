أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية









رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت نصرة لأبناء شعبنا في القدس وحي الشيخ جراح.وأوضح الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني باتجاه الشبان مما أدى لوقوع أربع إصابات جميعها في الأطراف، مشيراً إلى إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز وعولجت جميع الحالات ميدانيا.واكد شتيوي قيام جنود الاحتلال بإحراق إطارات مطاطية بين منازل المواطنين الامر الذي تسبب في احتراق حديقة احد المنازل ومنعوا الشبان من اخماد الحريق الذي تسبب بإحراق أشجار في الحديقة .وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية وديمومتها في كافة انحاء الوطن.