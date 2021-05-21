القدوة: قطاع غزة كان وسيبقى منبع الوطنية الفلسطينية ومنارة للكرامة ومقاومة المعتدي





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "حمدا لله على سلامة شعبنا في غزة والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى"، متابعا: "تحية إجلال وإكبار للطواقم الطبية والدفاع المدني والبلديات وكل من ذاد عن وطنه وشعبه خلال العدوان. لكم جميعا تنحني الهامات".



وقال القدوة: "ولا ننسى أن نرسل تحية محبة وامتنان لجمهورية مصر العربية وكل الجهات التي وقف مع شعبنا وبذلن جهودا سياسية أفضت لوقف العدوان. نضال شعبنا لن يتوقف حتى

تحقيق النصر الأهم وهو حرية الوطن وتجسيد السيادة الوطنية".



وشدد على أن "الآن شعبنا ينتظر منا الارتقاء لمستوى التحديات والمسؤوليات وأن نصل به إلى بر الأمان المتمثل بالوحدة والشراكة الحقيقة وإعادة تشكيل نظامنا السياسي بما يليق بشعبنا وتضحياته".



رام الله - دنيا الوطنقال، د. ناصر القدوة، مؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي، إن قطاع غزة الحبيب كان وسيبقى منبع الوطنية الفلسطينية ومنارة للكرامة ومقاومة المعتدي ومعاني الوحدة الوطنية الحقيقية.