شؤون فلسطينية

القدوة: قطاع غزة كان وسيبقى منبع الوطنية الفلسطينية ومنارة للكرامة ومقاومة المعتدي

القدوة: قطاع غزة كان وسيبقى منبع الوطنية الفلسطينية ومنارة للكرامة ومقاومة المعتدي
ناصر القدوة
رام الله - دنيا الوطن
قال، د. ناصر القدوة، مؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي، إن قطاع غزة الحبيب كان وسيبقى منبع الوطنية الفلسطينية ومنارة للكرامة ومقاومة المعتدي ومعاني الوحدة الوطنية الحقيقية. 

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "حمدا لله على سلامة شعبنا في غزة والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى"، متابعا: "تحية إجلال وإكبار للطواقم الطبية والدفاع المدني والبلديات وكل من ذاد عن وطنه وشعبه خلال العدوان. لكم جميعا تنحني الهامات".

وقال القدوة: "ولا ننسى أن نرسل تحية محبة وامتنان لجمهورية مصر العربية وكل الجهات التي وقف مع شعبنا وبذلن جهودا سياسية أفضت لوقف العدوان. نضال شعبنا لن يتوقف حتى
تحقيق النصر الأهم وهو حرية الوطن وتجسيد السيادة الوطنية".

وشدد على أن "الآن شعبنا ينتظر منا الارتقاء لمستوى التحديات والمسؤوليات وأن نصل به إلى بر الأمان المتمثل بالوحدة والشراكة الحقيقة وإعادة تشكيل نظامنا السياسي بما يليق بشعبنا وتضحياته".

أخبار ذات صلة

أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

&#34;الداخلية&#34; بغزة تصدر بياناً عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

"الداخلية" بغزة تصدر بياناً عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

هنية: معركة &#34;سيف القدس&#34; نقطة تحول كبيرة جدًا ومرحلة ما بعدها ليس كما قبلها

هنية: معركة "سيف القدس" نقطة تحول كبيرة جدًا ومرحلة ما بعدها ليس كما قبلها

خلال 24 ساعة الماضية.. 212 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

خلال 24 ساعة الماضية.. 212 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

جمعية وكلاء السياحة والسفر ترحب بجهود مصر للتهدئة وإعادة الإعمار

جمعية وكلاء السياحة والسفر ترحب بجهود مصر للتهدئة وإعادة الإعمار

موقع اقتصادي إسرائيلي يكشف إحصائية أوّلية للأضرار جراء إطلاق صواريخ المقاومة

موقع اقتصادي إسرائيلي يكشف إحصائية أوّلية للأضرار جراء إطلاق صواريخ المقاومة

أبو حمزة: أفشلنا محاولات الاحتلال لفصل القدس والضفة والداخل

أبو حمزة: أفشلنا محاولات الاحتلال لفصل القدس والضفة والداخل

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

القدوة: قطاع غزة كان وسيبقى منبع الوطنية الفلسطينية ومنارة للكرامة ومقاومة المعتدي

القدوة: قطاع غزة كان وسيبقى منبع الوطنية الفلسطينية ومنارة للكرامة ومقاومة المعتدي

جمعية وكلاء السياحة والسفر ترحب بجهود مصر للتهدئة وإعادة الإعمار

جمعية وكلاء السياحة والسفر ترحب بجهود مصر للتهدئة وإعادة الإعمار

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

إسرائيل: المعارضة تشن هجوماً كبيراً على نتنياهو

إسرائيل: المعارضة تشن هجوماً كبيراً على نتنياهو

حالة وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس &#34;كورونا&#34; في قطاع غزة

حالة وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة

قيادي بحماس:لا حديث بعد اليوم عن انقسام بالشارع الفلسطيني وشعبنا انتخب بدون صناديق اقتراع

قيادي بحماس:لا حديث بعد اليوم عن انقسام بالشارع الفلسطيني وشعبنا انتخب بدون صناديق اقتراع

منوعات

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ&#34;أنا البدوية&#34;

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ"أنا البدوية"

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

عربي

شاهد: مصريون يحتفلون بانتصار غزة على الاحتلال

شاهد: مصريون يحتفلون بانتصار غزة على الاحتلال

اتصال هاتفي بين السيسي وبايدن حول وقف إطلاق النار بغزة

اتصال هاتفي بين السيسي وبايدن حول وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت