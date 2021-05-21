خلال 24 ساعة الماضية.. 212 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل وفاتين، و212 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و383 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، فيما سجلت وفاة ثانية في محافظة الخليلوقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 20، نابلس 35، جنين 18، قلقيلية 4، سلفيت 2، بيت لحم 5، الخليل 9، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 8، قطاع غزة 110، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1611 فحصا.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 28، نابلس 85، جنين 18، قلقيلية 5، سلفيت 2، بيت لحم 4، الخليل 22، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 12، طوباس 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 110.ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى وجود 55 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في مستشفيات الضفة 114 مريضا.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 282,759 بينهم 197,189 تلقوا الجرعتين من اللقاح.