موقع اقتصادي إسرائيلي يكشف إحصائية أوّلية للأضرار جراء إطلاق صواريخ المقاومة

كشف موقع (كالكالست) الاقتصادي الإسرائيلي، إحصائية أوّلية للأضرار "المدنية فقط" جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.





وقال الموقع: إنه حتى الآن تم تسجيل حوالي 5300 تقرير عن أضرار منها "تضرر 3400 مبنى بشكل كلي أو جزئي و1700 مركبة، والمئات من المعدات الأخرى والمساحات الزراعية وغيرها".





وتابع: هناك 2300 من تقارير الأضرار في منطقة تل أبيب ومحيطها، و2600 في مدن الجنوب، "مع العلم بأن التقارير من المتوقع أن تتضاعف في الأيام المقبلة بعد عودة سكان مستوطنات الغلاف والجنوب إلى مناطقهم التي هربوا منها والإبلاغ عن حجم الأضرار لديهم".

رام الله - دنيا الوطن