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شؤون فلسطينية

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين
رام الله - دنيا الوطن
لبّى الآلاف من جماهير شعبنا في مدن الضفة الغربية اليوم الجمعة، دعوات النفير العام في مراكز المدن ونقاط التماس، التي أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية والتجمعات الشبابية، رفضا لاستمرار الاحتلال بإجراءاته التصعيدية المتواصلة في الضفة وابتهاجا بانتصار المقاومة الباسلة في غزة.

وانطلقت مسيرات حاشدة في المسجد الأقصى ورام الله ونابلس والخليل وطولكرم وجنين تهتف للمقاومة وتدعو لمواجهة الاحتلال في الضفة والقدس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدد من المناطق، منها على المدخل الشمالي لمدينة الخليل والمنطقة الجنوبية من نعلين برام الله، وحاجز بيت إيل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وبيت لحم وحاجز حوارة وبلدة بيتا جنوبي نابلس.

وفي القدس المحتلة، انطلقت تظاهرة ضخمة في باحات المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة والتي تخللت أداء صلاة الغائب على شهداء عدوان الاحتلال على غزة.

واحتفى المتظاهرون بنصر المقاومة وللتأكيد على استمرار المواجهة مع الاحتلال، وسط هتافات للمقاومة ولقائد أركان القسام محمد الضيف ولكتائبها المظفرة، وسط توزيع الحلوى في باحات المسجد الأقصى فرحاً بنصــر غزة.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى من باب السلسلة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المطاطية.

وفي الخليل، انطلقت مسيرة في مدينة الخليل بعد صلاة الجمعة احتفاء بنصر المقاومة وللتأكيد على استمرار الهبة الشعبية نصرة للقدس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وكذلك اندلعت مواجهات على مدخل مدينة الخليل الشمالي في منطقة رأس الجورة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز الرصاص المعدني.

وفي رام الله، انطلقت مسيرة حاشدة لحركة (حماس) في مدينة رام الله، تأكيداً على استمرار مقاومة الاحتلال وتثبيت النصر في معركة سيف القدس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة حيث يقام "حاجز بيت إيل" العسكري، واندلعت مواجهات أخرى على المدخل الجنوبي لبلدة نعلين.

وفي نابلس، شارك الآلاف في مسيرة حاشدة خرجت من مسجد النصر في البلدة القديمة.

فيما أدى صلاة الجمعة وصلاة الغائب على أرواح شهـداء غزة في ميدان الشهداء في مدينة نابلس، وانطلقت بعدها مسيرات دعم المقاومة.

وجابت المسيرة شوارع المدينة وأكدت على خيار المقاومة وهتفت للمقاومة وكتائبها وعلى رأسها محمد الضيف، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على حاجز حوارة وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، بعد خروج مسيرة توجهت إلى المدخل الشمالي للمدينة، هتفت خلالها للمقاومة ورافضة للاحتلال.

ولفتت مصادر محلية إلى أن عشرات حالات الاختناق وقعت خلال قمع الاحتلال المسيرة السلمية في بيت لحم.

وكان قد وجه القيادي في حركة (حماس) سائد أبو البهاء رسالة الى شباب الضفة بالانطلاق الى مراكز المدن ونقاط التماس وتجديد البيعة للمقاومة وأن يصنعوا الحدث في هذا اليوم وألا يكونوا من القاعدين خلف الشاشات.

وبدورها دعت الناشطة سمر حمد شباب الضفة لرفع رؤوسهم وأن يملؤوا الميادين، وأن يشكلوا ركيزة أساسية وكبيرة في النظام السياسي الفلسطيني القادم.

وأكدت حمد على أن غزة ومقاومتها نصرت القدس فانتصرت بها فلسطين كلها، وأن الشهداء لم يخسروا بل ربحوا والله، مشيرة الى أن البيوت سنبني بدلا منها على شواطئ يافا وحيفا وعكا وسنزرع نخلا بأسماء الشهداء في كل فلسطين.

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