شاهد: بعد ساعات من انتهاء العدوان.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المصلين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين.





وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى، وقمعت المصلين داخل باحاته، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي صوب المصلين في صحن قبة الصخرة، وقرب بابي الأسباط والسلسلة.





وكان عشرات آلاف المصلين، أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.





وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، أدوا الصلاة، قبل ان تقتحم قوات الاحتلال باحاته وتعتلي سطح المسجد القبلي وتقمع المصلين وتعتدي عليهم.