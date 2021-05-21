وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصل الوفد الأمني المصري، ظهر اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز.وأفادت مصادر محلية، بأن الوفد الأمني المصري سيعقد لقاءات مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية في القطاع، لبحث عدة قضايا.ودخل وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الذي جرى التوصل إليه برعاية مصرية حيز التنفيذ الساعة الثانية من فجر اليوم.وأسفر العدوان عن استشهاد 243 مواطنا منهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسناً، وإصابة أكثر من 1900 آخرين بجراح مختلفة بينهم 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين الإصابات 560 طفلا و 380 سيدة و91 مسن.