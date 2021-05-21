نتنياهو زاعماً: حققنا إنجازات في حربنا على غزة لم يحققها أي جيش في العالم

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأهم بالنسبة له هو ضمان أمن "إسرائيل".وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي: "إنني حددت هدفاً قوياً مع بداية الحملة وهو ضرب التنظيمات بغزة وتوجيه ضربة قوية لها، زاعماً لو كانت هناك حاجة للقيام باجتياح بري لغزة لقمنا به ولكننا قمنا بما يلزم دون الدخول في مغامرات لا لزوم لها".وإدعى نتنياهو أنّه حقق ضرراً كبيراً بحماس بأقل قدر من الضرر لـ"إسرائيلن مضيفا: "حرمنا حماس من سلاح الأنفاق و دمرنا جزءاً كبيراً من شبكة أنفاق حماس ولا تستطيع حماس أن تستغله مجدداً".وتابع: "لا يوجد جيش في العالم يواجه مثل هذا التحدي وقضينا على العديد من قياديي حماس"، متابعا "ومن لم تتم تصفيته يعرف أنّ يدنا طويلة"وأكمل نتنياهو: "إننا دمرنا العديد من الأبراج والمصانع التي تستخدمها حماس ووجهنا إنذارات للمدنيين، مُشيراً إلى أنّ القبة الحديدية دمرت أكثر من 90% من صواريخ حماس .واستطرد نتنياهو: "وجهنا ضربة للقوة البحرية لحماس ودمرنا معظم قدراتها"، زاعماً تحقيق كل الأهداف العملياتية التي وضعناها وأنّه أعاد قدرات حماس سنوات إلى الوراء".وأضاف: "تلقينا دعماً قوياً من دول كثيرة وأشكر الرئيس الأمريكي الذي كرر تأييده لحقنا في "الدفاع عن النفس" وقلت لبايدن إننا سنوقف الحملة عند الانتهاء من تحقيق أهدافها .وأكّد على أنّه لن يسمح لأحد بأن يأخذ القانون بيده لا عرباً ولا يهود وسنعمل على تحقيق التعايش بين الجميع، قائلاً: "هذه معركة نخوضها منذ 100 عام وهي فرض على كل جيل أن يواجهها".