إسرائيل: المعارضة تشن هجوماً كبيراً على نتنياهو





واعتبر لابيد في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن "مواطني إسرائيل لم يحصلوا بالمقابل على أي إنجاز أو تغيير للواقع".



ومن جانبه قال النائب عن حزب (العمل)، رام شيفاع، إنه ما من جدوى في جولات كهذه من القتال، إذا لم تنته بإنجازات سياسية أو مدنية ملموسة.





وأضاف: أنه في عهد نتنياهو لن يتغير أي شيء، ورأى أن إسرائيل لم تحقق أي نصر.



ومن ناحيتها، اثنت النائبة عن (ميرتس)، تامار زاندبرغ على التوصل إلى وقف اطلاق النار، وشددت على أن لا حل عسكرياً للنزاع بل فقط الحوار للسلام.



وقبل الاستئناف المرتقب للاتصالات لتشكيل حكومة، قال النائب عن (الصهيونية المتدينة)، إيتامار بن غفير أن أحد شروط حزبه للانضمام إلى الحكومة – "تقويض حركة حماس الإرهابية"، وفق تعبيره.



وفي سياق ذي صلة، يعقد جيش الاحتلال خلال ساعات الظهر جلسة ليقرر ما اذا كان سيخفض مستوى التأهب أم لا، وقال المتحدث باسمه هيداي زيلبرمان، إن غالبية القوات وجميع قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية الجوية والبرية، التي عملت خلال التصعيد، لا تزال منتشرة في الميدان.



رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقال إن الأجهزة الأمنية أدارت معركة عسكرية نوعية دقيقة واخلاقية، إلى جانب رئيس للوزراء بدون سياسة واستراتيجية ومسؤولية.